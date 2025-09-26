Api, contestazioni Antitrust senza fondamento, impugniamo

agenzia

Fiduciosi di veder riconosciute motivazioni

ROMA, 26 SET – “Prendiamo atto del provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Azienda considera le contestazioni prive di fondamento ed è fiduciosa di vederne riconosciute le motivazioni in sede di impugnativa.” Così in una nota il Gruppo api, dopo la sanzione comminata questa mattina a sei compagnie petrolifere per un’intesa restrittiva della concorrenza.

