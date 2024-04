Apple, -2,2% a Wall Street dopo l’azione antitrust Usa

agenzia

Avviata dal Dipartimento di Giustizia americano

NEW YORK, 21 MAR – Apple perde il 2,2% a Wall Street dopo la causa del Dipartimento di Giustizia americano per aver violato le norme antitrust. Secondo indiscrezioni, l’accusa per Cupertino è quello di aver bloccato le società rivali dall’accedere alle funzionalità hardware e software dell’iPhone. L’azione legale rappresenta una ulteriore escalation dell’amministrazione Biden nella battaglia contro i giganti tecnologici.

