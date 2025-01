Apple, -25% spedizioni iPhone in Cina. Huawei vola invece a +24%

agenzia

Quarto trimestre difficile per società Usa, leader per un soffio

PECHINO, 16 GEN – Apple ancora sotto pressione in Cina. Le spedizioni di iPhone nel quarto trimestre sono calate del 25%, a fronte della crescita del 24% registrata dagli smartphone di Huawei, la rivale più agguerrita. Secondo i dati della società di ricerca Canalys, la casa di Cupertino è leader con 13,1 milioni di unità di pezzi (market share al 17%), staccando di un soffio il colosso di Shenzhen a quota 12,9 milioni, in una crescente competizione che coinvolge gli altri player cinesi. Le spedizioni totali nel quarto trimestre in Cina sono salite del 5% annuo a 77,4 milioni di unità, quelle nell’intero 2024 del 4%, a quota 285 milioni.

