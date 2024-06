Apple, apportate modifiche per la Ue, certi di conformità

agenzia

'99% sviluppatori pagherebbe commissioni uguali o inferiori'

(V. ‘++ Ue, app Apple viola mercato digitale,…’ delle 9.48) (ANSA) – ROMA, 24 GIU – “Nel corso degli ultimi mesi, Apple ha apportato una serie di modifiche per conformarsi alla Dma in risposta al feedback degli sviluppatori e della Commissione Europea. Siamo certi che il nostro piano sia conforme alla legge e stimiamo che oltre il 99% degli sviluppatori pagherebbe ad Apple commissioni uguali o inferiori in base ai nuovi termini commerciali che abbiamo creato”: è il commento ufficiale di Apple dopo le decisioni di Bruxelles.

