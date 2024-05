Apple: balzo spedizioni di iPhone in Cina, +52% ad aprile

agenzia

La Casa di Cupertino cresce con il mercato in ripresa del 28,8%

PECHINO, 28 MAG – Apple torna a sorridere in Cina dopo l’avvio difficile avuto nel 2024 che ha portato al taglio dei prezzi al dettaglio. Le spedizioni di iPhone, infatti, hanno segnato un rimbalzo annuo ad aprile del 52%, in un mercato che ha visto il settore crescere del 28,8% e del 12,3% nei primi quattro mesi dell’anno. Secondo i dati diffusi dalla China Academy of Information and Communications Technology (Caict), un think tank governativo, la domanda di telefonia mobile ha generato in tutto spedizioni di smartphone per 24,071 milioni di unità, di cui 20,232 milioni di modelli con tecnologia 5G, pari all’84,1% del totale.

