Apple, la Commissione Ue ci prende ingiustamente di mira

agenzia

"Faremo appello e ci impegneremo per i nostri utenti europei"

(V. ‘++ Ue multa Apple per 500 milioni…’ delle 11:46) (ANSA) – ROMA, 23 APR – “E’ l’ennesimo esempio di come la Commissione abbia ingiustamente preso di mira Apple con una serie di decisioni dannose per la privacy, la sicurezza dei nostri utenti e per i prodotti e ci costringono a distribuire la nostra tecnologia gratis. Abbiamo dedicato centinaia di migliaia di ore di progettazione e apportato dozzine di modifiche per conformarci a questa legge, nessuna delle quali chieste dai nostri utenti. Nonostante innumerevoli incontri, la Commissione continua a spostare ogni fase del percorso. Faremo appello e continueremo a impegnarci con la Commissione al servizio dei nostri clienti europei”. Così un portavoce Apple.

