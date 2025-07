Apre seconda canna Traforo del Frejus tra Italia e Francia

agenzia

Dopo 14 anni di lavori e di collaudi, progetto da 700 milioni

TORINO, 28 LUG – Dopo oltre 14 anni di lavori e di collaudi apre al traffico la seconda canna del Traforo del Frejus, che collega l’Italia (Bardonecchia) con la Francia (Modane). A inaugurarla i ministri dei Trasporti di Italia e Francia, Matteo Salvini e Philippe Tabarot. Con 12,9 km di lunghezza e 8 metri di diametro, la nuova canna si affianca a quella esistente, rendendo il Traforo del Frejus la più lunga galleria stradale europea a doppia canna. Sarà aperta da domani martedì 29 luglio alle 20. Garantiti i più elevati standard di sicurezza, con 34 rifugi, 9 by-pass carrabili e un posto di controllo centralizzato di ultima generazione. Ogni canna è dotata di una corsia per senso di marcia (verso la Francia con annessa banchina di servizio, verso l’Italia con annessa corsia di servizio), limitando il rischio di incidenti e facilitando gli interventi di soccorso. L’opera è considerata strategica per la mobilità europea, realizzata con attenzione alla sostenibilità ambientale. Il progetto ha un valore di 700 milioni di euro. Alla realizzazione dell’opera hanno lavorato complessivamente 950 imprese. “Quella di oggi è stata un’altra giornata importante per i collegamenti tra il Piemonte e il resto d’Europa, perché un’ulteriore opera che aspettavamo da anni è diventata realtà per le nostre comunità e il nostro territorio” ha affermato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

