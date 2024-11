Arancia rossa di Sicilia, tra pochi giorni la raccolta «incoraggiante, nonostante la siccità»

Agricoltura

Per il prodotto Igp ha superato la grave carenza idrica e da dicembre si aspettano degli agrumi di qualità

«Si prospetta incoraggiante la stagione che inizierà a fine dicembre per l’Arancia Rossa di Sicilia Igp, visti i grandi problemi di siccità di questa annata». Lo comunica il Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia Igp in relazione al raccolto 2024/25. «Il grande sacrificio – afferma il presidente del Consorzio di Tutela, Gerardo Diana – svolto dagli iscritti al Consorzio di tutela, che in maniera eroica sono riusciti a garantire l’irrigazione e quindi una bella pezzatura e qualità al prodotto, ci auguriamo che venga ripagato, ma a valere ancora una volta sul mercato è naturalmente il marchio, l’Igp, Indicazione geografica protetta che il Consorzio di tutela ha reso negli anni un brand conosciuto in tutto il mondo e di successo, sinonimo di prodotto sano e sostenibile».