Arca Fondi Sgr pianta in Italia oltre 12mila alberi

L'iniziativa ha fatto tappa a Trieste con Civibank e AzzeroCO2

TRIESTE, 11 OTT – “Abbiamo piantato in Italia, in diverse regioni, oltre 12mila alberi, un’iniziativa che si inquadra in un’attività più ampia di Arca sulla sostenibilità, a beneficio dei territori e delle comunità locali”. Lo ha ricordato oggi a Trieste Andrea Garino, responsabile servizio prodotti comunicazione&marketing Arca Fondi SGR, in occasione della piantumazione di 750 nuovi alberi a Trieste, nel Parco Farneto, un progetto realizzato con il sostegno di Arca Fondi SGR in partnership con Civibank, promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Luca Cristoforetti, direttore generale di Civibank, ha sottolineato che “questa iniziativa è un esempio di come la collaborazione tra diversi soggetti possa generare un impatto positivo sul territorio, anche in tema di sostenibilità”. Elena Piazza, responsabile progetti di forestazione AzzeroCO2, ha spiegato che “gli alberi sono un capitale naturale sempre più prezioso, i boschi urbani in particolare ricoprono un ruolo ecologico cruciale soprattutto alla luce dell’emergenza climatica e ambientale che stiamo affrontando. E’ necessario operare per tutelare e valorizzare le aree verdi cittadine”.

