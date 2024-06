Arera, a maggio gas a 103,66 cent al metro cubo in tutela

agenzia

Aumento del 3,1% rispetto ad aprile

ROMA, 04 GIU – Per il mese di maggio 2024, il prezzo di riferimento del gas per il cliente vulnerabile in regime di mercato tutelato è di 103,66 centesimi di euro per metro cubo, +3,1% su aprile, quando era 100,54 centesimi. Lo rende noto l’Arera, l’agenza pubblica per l’energia. La tariffa è così composta: 38,86 centesimi di euro (pari al 37,5% del totale della bolletta) per l’approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse; 6,15 centesimi di euro (5,9% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; 24,53 centesimi di euro (23,7% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; 2,95 centesimi di euro (2,8% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema; 31,17 centesimi di euro (30,1% del totale della bolletta) per le imposte. Nel mese di maggio le quotazioni all’ingrosso del gas sono salite rispetto a quelle registrate ad aprile: il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è stato pari a 32,99 euro al megawattora (0,35 euro al metro cubo).

