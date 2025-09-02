agenzia
Arera, ad agosto bolletta gas vulnerabili -1,2%
Scende a 107,37 centesimi di euro per metro cubo
ROMA, 02 SET – Per il mese di agosto 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo nel Servizio di tutela della vulnerabilità è pari a 107,37 centesimi di euro per metro cubo (-1,2% su luglio). Lo comunica l’Arera precisando per il mese di agosto, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in leggero calo rispetto a quelle registrate a luglio, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, pari a 35,60 euro al megawattora.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA