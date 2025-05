++ Arera, ad aprile la bolletta del gas scende dell’8,1% ++

agenzia

Per i vulnerabili.Il prezzo del metano 107,92 cent al metro cubo

ROMA, 05 MAG – Per il mese di aprile 2025, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 107,92 centesimi di euro per metro cubo, -8,1% su marzo. Lo comunica l’Arera rendendo noto il valore della materia prima del Servizio di tutela della vulnerabilità. Per il mese di aprile, che ha visto le quotazioni all’ingrosso in ulteriore calo rispetto a quelle registrate a marzo, spiega l’Autorità, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 37,60 euro a MWh.

