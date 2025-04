Arera, al via il bonus da 200 euro per bollette elettriche

agenzia

Alle famiglie con Isee fino a 25.000 euro

ROMA, 02 APR – Via libera dell’Arera al bonus di 200 euro nelle bollette dell’elettricità per le famiglie con Isee fino a 25mila euro. Lo rende noto l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente precisando di aver approvato il provvedimento che stabilisce il metodo di erogazione nelle bollette dell’elettricità del contributo straordinario. L’Arera ricorda che il bonus previsto dal ‘dl Bollette’ (decreto legge n.19/2025) da ieri è già attivo per i percettori del bonus sociale elettrico con un Isee fino 9.530 euro e fino a 20mila per le famiglie numerose.

