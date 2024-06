Arera, bolletta elettrica dei vulnerabili +12% a luglio

agenzia

Ma -41% sugli ultimi 12 mesi, si riavvicina a livelli pre-crisi

ROMA, 27 GIU – La bolletta elettrica dei clienti vulnerabili, per i quali la tariffa è fissata dall’agenzia pubblica Arera, aumenterà del 12% nel prossimo trimestre luglio-settembre 2024 (il primo dopo la fine del mercato tutelato), a causa della fine del trend al ribasso dei prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica. Tuttavia, la spesa per la luce del cliente tipo negli ultimi 12 mesi, tra il 1° ottobre 2023 e il 30 settembre 2024, sarà di circa 514 euro, il 41,1% in meno rispetto ai 12 mesi precedenti (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023), riavvicinandosi ai livelli precedenti alla crisi energetica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA