Argentina, annunciato mega investimento minerario da 17 miliardi

E' su un importante giacimento di rame, oro e argento a San Juan

BUENOS AIRES, 05 AGO – Fin dal momento del suo insediamento il governo ultraliberale di Javier Milei aveva affermato che – fermo restando le esportazioni agricole – i due principali asset sui quali si sarebbe dovuto basare lo sviluppo economico futuro dell’Argentina erano quelli dell’energia e delle miniere. E se sul fronte dell’energia si assiste già da tempo ad una forte accelerazione della crescita soprattutto del giacimento non convenzionale di Vaca Muerta (il secondo al mondo di shale gas e il quarto di shale oil) su quello delle miniere si registra oggi l’annuncio di quello che potrebbe essere “il maggiore investimento diretto della storia del Paese”. Lo ha affermato José Luis Morea, ceo della società Vicuña Corp., una joint venture giganti globali del settore – l’australiana Bhp e la canadese Lundin Mining – nata con l’obiettivo di avviare lo sfruttamento di due mega giacimenti di rame, oro e argento nella provincia di San Juan, al confine con il Cile. “L’ammontare dell’investimento è equivalente a quello complessivo di tutti i progetti annunciati fino ad oggi nel quadro del nuovo Regime di incentivi ai grandi investimenti (RIGI)”, ha detto Morea in una conferenza del settore tenuta ieri nella stessa provincia di San Juan, confermando che in termini nominali si tratta di un progetto “intorno ai 17 miliardi di dollari”. “Mancano ancora alcuni dettagli interni ma siamo in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati, per essere pronti in questa seconda metà dell’anno”, ha aggiunto Morea. Uno studio della società di consultig Abeceb afferma che il settore minerario in Argentina potrebbe arrivare a generare esportazioni per 20 miliardi di dollari annuali nel 2030 con investimenti complessivi per oltre 30 miliardi.

