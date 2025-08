Argentina Ypf acquisisce concessioni di Total a Vaca Muerta

agenzia

'Operazione strategica anche per sviluppo progetto su Lng'

BUENOS AIRES, 06 AGO – La partecipata argentina Ypf ha annunciato l’acquisizione del 100% della partecipazione di Total Austral (succursale argentina della francese Total Energies) in due importanti concessioni di petrolio e gas del giacimento non convenzionale di Vaca Muerta. Lo riferisce un comunicato dove si precisa che si tratta di un’operazione strategica anche per lo sviluppo del progetto Argentina Lng che punta all’esportazione di gas naturale liquefatto e per il quale Ypf ha siglato un memorandum d’intesa anche con l’italiana Eni. Con un esborso di 500 milioni di dollari, si legge, la partecipata argentina rileva il 45% della partecipazione di Total nei blocchi de ‘La Escalonada’ e ‘Rincón La Ceniza’ con concessioni di sfruttamento insieme a Shell e G&P fino al 2051. L’investimento, prosegue la nota, “fa parte della strategia di Ypf di ottimizzare il suo portafoglio di attivi rafforzando la sua posizione come un operatore di livello mondiale nel settore del non convenzionale”. Da parte di Total si comunica invece che l’operazione “permette liberare il valore di una parte degli attivi su Vaca Muerta per concentrarsi sulle operazioni principali nel giacimento patagonico e nell’offshore in Terra del Fuoco”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA