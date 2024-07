Armani, nel 2023 ricavi netti in crescita del 4%

agenzia

Tutti i canali di vendita in crescita rispetto al 2022

MILANO, 29 LUG – Nel 2023 il gruppo Armani ha prodotto ricavi consolidati pari a 2.445 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto al 2022 (+6% a cambi costanti). Lo rende noto una nota del gruppo, dove si legge anche che l’Ebitda post Ifrs16 raggiunge il livello di 523 milioni di euro, in linea con i 519 milioni di euro del 2022, mentre l’Ebit si assesta a 215 milioni di euro, anch’esso in linea con i 214 milioni di euro dell’anno precedente. Nel 2023 tutti i canali di vendita sono risultati in crescita rispetto al 2022, con una ripartizione equilibrata sia a livello di canale che a livello geografico.

