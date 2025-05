Arrigoni (Gse), nucleare e rinnovabili binomio fondamentale

agenzia

Atomo favorisce prezzi competitivi per imprese e bollette più ba

ROMA, 06 MAG – “Il nucleare non deve essere visto come antagonista alle rinnovabili ma è un elemento di coppia imprescindibile, è un binomio fondamentale per un sistema energetico più indipendente dall’estero, sicuro e con prezzi competitivi per industria, famiglie e Pa”. Così Paolo Arrigoni, presidente Gse, intervenendo al primo convegno dell’Istituto nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (Isin). Nel rilevare che il contesto europeo e italiano sono favorevoli e che nell’ottica della transizione energetica il nucleare è strategico, Arrigoni ha aggiunto che è “una sfida raccolta dalle società pubbliche e da una filiera italiana di imprese che non ha mai abbandonato il nucleare”.

