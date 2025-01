Arriva il primo treno italiano a 5 stelle in Arabia Saudita

agenzia

Dell'italiana Arsenale con le Ferrovie saudite

ROMA, 28 GEN – Sarà operativo entro il terzo trimestre del 2026, Dream of desert il primo treno italiano extralusso in Arabia Saudita, realizzato da Arsenale Spa con le Ferrovie dell’Arabia Saudita (Sar). Composto da 14 carrozze e 34 suite di lusso, il treno è stato progettato dall’architetto Aline Asmar d’Amman, fondatrice dello studio Culture in Architecture. Gli spazi evocano storie antiche reinterpretate in chiave moderna. Il menu offre una proposta gastronomica esclusiva che unisce tradizione e innovazione. Opere d’arte e fotografie a bordo celebrano il patrimonio naturale e storico dell’Arabia Saudita. Il treno offrirà anche programmi culturali, permettendo ai passeggeri di approfondire le tradizioni saudite. “Questo progetto è più di un semplice treno di lusso; è un’esperienza immersiva che fonde design raffinato curato dall’eccellente visione di Aline Asmar d’Amman, e tradizioni culturali “, ha affermato Paolo Barletta, ceo del gruppo Arsenale. “Siamo orgogliosi di questo risultato e non vediamo l’ora di accogliere i nostri primi ospiti a bordo. Dream of the Desert inizierà le operazioni entro la fine del terzo trimestre del 2026”. Fondata nel 2020 da Paolo Barletta e Annabel Holding, Arsenale è una società italiana attiva nel settore dell’ospitalità di lusso.La divisione Luxury Train Cruising, ha dato vita al treno La Dolce Vita Orient Express in collaborazione con Orient Express, Trenitalia-Gruppo Ferrovie dello Stato e Fondazione Fs. Oltre a Dream of desert negli Emirati Arabi Uniti è in fase di realizzazione un treno che attraverserà la penisola mediorientale. In Uzbekistan è in progettazione il primo treno di lusso in Asia centrale e in Egitto, Arsenale sta sviluppando Guardian of the Nile in collaborazione con Egypt National Railway.

