Arriva monitoraggio dell’aria indossabile, si chiama Respiro

agenzia

Sviluppato da Milano-Bicocca con il Rome Advanced District

ROMA, 21 MAG – Il monitoraggio della qualità dell’aria diventa indossabile, in tempo reale e alla portata di tutti. E’ stato presentato la Gazometro Ostiense di Roma il dispositivo sviluppato dall’Universita Milano-Bicocca, da insieme a ROAD – Rome Advanced District (che unisce grandi imprese italiane), in collaborazione con XearPro. Si chiama RESPIRO (Real-time Environmental Sensing for Personal Intelligent Risk Optimization) e non è solo un semplice sensore, ma è una vera e propria piattaforma: rileva gli inquinanti atmosferici, tra cui CO2, monossido di carbonio, polveri sottili e ultrafini, oltre a temperatura, umidità e pressione atmosferica. Tutti i dati vengono georeferenziati in tempo reale, fornendo un quadro dettagliato della qualità dell’aria che circonda la persona che utilizza il dispositivo. Per la presentazione è stato scelto il Gazometro del quartiere Ostiense di Roma, sede del polo di ricerca tecnologica ROAD – Rome Advanced District il soggetto rete per l’innovazione voluto da Eni, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Acea, Autostrade per l’Italia, Bridgestone, Cisco Italia e Nextchem. Grazie alla sua struttura low-cost, compatta e indossabile, RESPIRO può essere agganciato a uno zaino, a una borsa o a una giacca. Tramite un monitoraggio in tempo reale e la localizzazione GPS, il suo schermo LED offre all’utente una visualizzazione istantanea dei parametri ambientali, mentre l’app dedicata, collegata via Bluetooth, avvisa con notifiche intelligenti quando l’aria che si respira in un luogo può rappresentare un rischio ovvero fornisce dati utili ai ricercatori e cittadini attivi per le attività di monitoraggio diffuso in ottica “citizen science”. Il progetto è legato alle attività scientifiche che i ricercatori dell’Ateneo milanese portano vanti in una delle piazze del capoluogo lombardo sede di diversi dipartimenti di MilanoBicocca (piazza della Scienza) e che sono coordinate dal Centro di Ricerca POLARIS dell’Università. Tutto questo si associa a campagne di rilevamento che diversi volontari, studenti, tecnici e docenti dell’Ateneo Bicocca, stanno realizzando grazie ai sensori smart portatili RESPIRO per monitorare la qualità dell’aria all’interno del quartiere. Una parallela campagna di raccolta dati verrà realizzata anche a Roma, nel quartiere di Ostiense grazie alla collaborazione dei partner ROAD tra cui l’Università Roma Tre.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA