Arrivano i recruiting day di Webuild in Sicilia: previste 200 assunzioni tra il 2024 e il 2025

LAVORO

Il 2 e 3 ottobre a Palermo e il 9 e 10 ottobre a Catania si cercano meccanici, elettricisti, gruisti, escavatoristi, carpentieri e altri operatori di cantiere

Selezioni propedeutiche all’avvio dei corsi di formazione pre-assunzione per operatori di cantiere del Gruppo Webuild: è l’iniziativa dei recruiting day, organizzati in collaborazione con la Regione Siciliana, che si svolgeranno a Palermo il 2 e 3 ottobre e a Catania il 9 e 10 ottobre nell’ambito del programma di formazione e impiego del Gruppo, «Cantiere Lavoro Italia». I quattro recruiting day seguono la firma del Protocollo di intesa dello scorso novembre tra il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e l’amministratore delegato Webuild Pietro Salini. Le giornate hanno l’obiettivo di coinvolgere il territorio selezionando disoccupati e inoccupati e neodiplomati.