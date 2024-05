Arrivato emendamento Superbonus, spalma-crediti per il 2024

agenzia

Testo bollinato, anche norme specifiche per le banche

ROMA, 11 MAG – E’ stato bollinato l’emendamento del governo al Decreto Superbonus. Il testo, in sei pagine, contiene anche la norma che prevede per le spese legate al Superbonus sostenute nell’anno 2024 la ripartizione della detrazione “in dieci quote annuali di pari importo”. Sono previste anche norme specifiche per le banche, a partire dal 2025.

