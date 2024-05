As 24, ‘verso rete stazioni ricarica elettrica per camion’

agenzia

Cassago, 'obiettivo riduzione impatto ambientale con business'

MILANO, 08 MAG – As 24, filiale della compagnia TotalEnergies specializzata nella distribuzione di carburante e nell’offerta di servizi per i professionisti del trasporto è pronta a lanciare una rete di stazioni di ricarica elettrica ad alta potenza per supportare gli autotrasportatori nella transizione verso la neutralità carbonica. Lo ha annunciato la società nel corso dell’edizione 2024 di Transpotec Logitec, la fiera dedicata alla logistica e al mondo dei trasporti a Fieramilano-Rho, Milano. Nell’ambito del trasporto sostenibile, As24 Italia sta investendo nella produzione e commercializzazione di biocarburanti come l’HVO100, un combustibile rinnovabile sostenibile al 100%, costituito da materie prime vegetali, rifiuti e grassi animali che riduce significativamente l’impatto sull’ambiente. Inoltre, la società sta implementando l’offerta di fonti di energia sostenibili come il BioGNC e l’Lng. “La riduzione dell’impatto ambientale attraverso uno sviluppo di business sempre più sostenibile rappresenta una tematica estremamente attuale e sempre più richiesta”, ha commentato Marco Cassago, managing director di As 24. “Siamo molto felici – ha proseguito – di continuare a supportare attivamente i professionisti del trasporto per contribuire a una transazione energetica di successo. As 24 sta ampliando la propria rete di stazioni raggiungendo importanti traguardi. La continua ricerca per sviluppare fonti di energia a basso contenuto di carbonio permetterà di rafforzare la nostra posizione di partner per una mobilità più sostenibile”. As 24 dispone di una rete capillare europea di oltre 1.600 stazioni dedicate ai mezzi pesanti in continua espansione. In Italia negli ultimi anni la rete distributiva è notevolmente aumentata partendo da 50 stazioni nel 2019 fino alle oltre 150 di oggi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA