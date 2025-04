Aspi, prima riunione per il nuovo cda, Giana ad

agenzia

Valeri vicepresidente

ROMA, 18 APR – Il consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Antonino Turicchi, ha nominato Arrigo Giana quale amministratore delegato della società e Andrea Valeri vice-presidente. Il consiglio, inoltre, con il parere favorevole del collegio sindacale, ha confermato Piergiorgio Peluso come dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del tuf sino all’approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2027.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA