Assemblea Cgil, ‘avanti con la mobilitazione’

Sabato intanto l'adesione alla manifestazione 'No ddl sicurezza'

ROMA, 06 DIC – L’assemblea generale della Cgil “dà mandato alla segreteria di definire nei prossimi giorni ulteriori momenti di mobilitazione in vista dell’approvazione della legge di Bilancio e degli altri provvedimenti in discussione, quali il collegato lavoro, il correttivo al codice appalti, il decreto flussi”. E’ quanto si legge nell’ordine del giorno approvato dall’assemblea, in cui si sottolinea “la grande adesione allo sciopero generale di Cgil e Uil del 29 novembre e le straordinarie manifestazioni regionali e territoriali che hanno visto in piazza oltre 500mila” persone e si torna a respingere “l’attacco” al sindacato e “la messa in discussione continua del diritto di sciopero garantito dalla Costituzione”. L’assemblea generale decide intanto la partecipazione della Cgil alla manifestazione indetta per sabato 14 dicembre dall’assemblea nazionale della rete No ddl Sicurezza “A pieno regime”, per chiedere “il ritiro di un provvedimento che attacca le libertà personali fondamentali e l’espressione collettiva e democratica del dissenso, a partire dalla lotta contro la messa in discussione del diritto al lavoro”.

