Assemblea Generale di Alis, per una vera cultura della logistica

agenzia

A Roma il 3 dicembre con i vicepremier Salvini e Tajani

ROMA, 02 DIC – Dalle prospettive dell’Italia negli scenari internazionali a energia, commercio, It e trasporti, con un’attenzione particolare alla riforma dei porti. Saranno questi i temi al centro dell’Assemblea Generale 2024 di Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, martedì 3 dicembre a Roma. Parteciperanno ai lavori rappresentanti delle istituzioni ai massimi livelli a partire dai vicepresidenti del Consiglio e ministri, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e da numerosi esponenti del governo. “La nostra associazione prosegue nella sua attività di diffusione di una vera e propria cultura della logistica, del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa”, afferma il presidente di Alis, Guido Grimaldi, lanciando l’appuntamento.

