Nuova edizione di Innovation by Ania il 23/4 con Farina e Butti

ROMA, 22 APR – Assicurazioni e intelligenza artificiale al servizio del Paese. È questo il tema al centro della quarta edizione di Innovation by Ania, che si terrà martedì 23 aprile al Palazzo dei Congressi dell’Eur, a Roma. L’obiettivo del meeting è quello di mettere a fattor comune le esperienze, le idee e le prospettive del mondo finanziario e assicurativo, di quello istituzionale e accademico, per riflettere sul rapporto tra le assicurazioni e l’Ia nella costruzione di un futuro più protetto, sicuro e sostenibile. Parteciperà ai lavori, aperti dalla relazione della presidente dell’Ania, Maria Bianca Farina, tra gli altri, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri per l’Innovazione tecnologica, Alessio Butti.

