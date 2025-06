Assicurazioni: il Gruppo MAG inaugura nuova sede a Milano

agenzia

Broker assicurativo ha riunito per l'occasione operatori mercato

MILANO, 13 GIU – Nuova sede a Milano per il Gruppo MAG. In occasione dell’inaugurazione, il broker assicurativo ha riunito i principali operatori del mercato per un momento di confronto. “Non celebriamo solo l’apertura di una nuova sede, ma vogliamo dare competenza, visione e capacità di affrontare insieme le nuove complessità del mercato. Siamo convinti che non esistono grandi risultati senza grandi alleanze”, sottolinea Pierluca Impronta, presidente del Gruppo. Il Gruppo MAG, oltre 45 anni di esperienza nel settore, è uno dei principali broker assicurativi indipendenti in Italia. Con 350 specialisti, 15 aree di specializzazione, 20 sedi in Italia e una a Londra, è organizzata in tre divisioni: Corporate, Individuals e Riassicurazione.

