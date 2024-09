Assicurazioni, utile semestre a 12 miliardi per 4 top

agenzia

Studio su Fisac-Cgil +4,4% per Generali, Unipol, Allianz, Axa

ROMA, 07 SET – Continua il periodo di crescita per il settore assicurativo, con bilanci segnati ancora dal segno più. Per quattro grandi player assicurativi di livello internazionale, ovvero Generali e Unipol dalle radici italiane, insieme ad Allianz e Axa, il primo semestre dell’anno si è chiuso con oltre 12 miliardi di utili, in crescita del +4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A rilevarlo è un report dell’Ufficio Studi e Ricerche della Fisac Cgil condotto sui bilanci di un campione delle quattro grandi compagnie assicurative europee. “Ancora una volta registriamo risultati estremamente positivi sul fronte della redditività e della solidità del settore assicurativo. Risultati raggiunti grazie all’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore che meritano un significativo riconoscimento, a partire dai prossimi rinnovi contrattuali, di primo e secondo livello”, dice la segretaria generale della Fisac Cgil, Susy Esposito. Al risultato complessivo del campione (Generali, Unipol, Allianz ed Axa), pari a 12,1 miliardi di euro di utili messi a segno nel primo semestre dell’anno, si legge nel rapporto della Fisac Cgil, hanno contribuito i Rami Danni, che hanno presentato un utile operativo tecnico di 9,1 miliardi con un incremento del 3%, mentre i Rami Vita hanno rilevato un utile operativo tecnico di 6,5 miliardi con un incremento più marcato del 7%.

