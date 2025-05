++ Associazioni, ‘in Italia bonifiche a rilento, ferme al 6%’ ++

agenzia

'In media solo 11 ettari bonificati all'anno su oltre 140mila'

ROMA, 07 MAG – In Italia bonifiche sempre più in stallo. Dei 148.598 ettari di aree a terra inquinate, ricadenti in 41 siti di interesse nazionale, solo il 6% (7.972 ettari) è stato bonificato e appena il 5% (6.188 ettari) ha il progetto di bonifica o di messa in sicurezza approvato. Il suolo finora caratterizzato, ovvero la definizione di tipologia e diffusione dell’inquinamento, non va oltre il 24%. A lanciare l’allarme è un report di Acli, Agesci, Arci, Azione Cattolica, Legambiente e Libera, che sottolinea “gravi ritardi negli iter amministrativi” e “una media bassissima di ettari bonificati all’anno”: 11 sugli oltre 140mila che restano.

