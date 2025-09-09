Assogestioni, la raccolta del semestre sfiora i 16 miliardi

agenzia

A fine giugno il patrimonio complessivo a quota 2.535 miliardi

MILANO, 09 SET – La raccolta netta del primo semestre del risparmio gestito è stata rivista al rialzo di quasi 5 miliardi a +15,9 miliardi di euro dai +11 miliardi euro stimati dalle mappe parziali mensili. Nel secondo trimestre , indica Assogestioni, sono confluiti +7,6 miliardi di euro di afflussi. A fine giugno, il patrimonio complessivo era di 2.535 miliardi di euro Gli afflussi dei fondi aperti sono stati di +2,7 mld euro nel secondo trimestre. E’ poi confermato lo slancio degli obbligazionari, con una raccolta di +5,3 miliardi di euro. Gira in positivo anche il dato sugli azionari a +2,1 miliardi di euro. “In particolare, la raccolta del secondo trimestre ha premiato i prodotti italiani, che hanno dominato la classifica con flussi positivi per 3,9 miliardi di euro”, sottolinea Alessandro Rota, direttore Ufficio studi di Assogestioni. Secondo Rota tale trend è da attribuire al buon successo di pubblico e di raccolta dei fondi a scadenza di nuova generazione.

