Assogestioni, la raccolta di luglio a quota 5,5 miliardi

agenzia

Patrimonio a 2.559 miliardi. Fondi aperti 1,66 miliardi

MILANO, 19 SET – I dati provvisori della mappa mensile di Assogestioni stimano un patrimonio pari a 2.559 miliardi di euro a fine luglio, sostenuto da un effetto mercato di +0,7 per cento. Dalle letture preliminari emerge poi una raccolta provvisoria di +5,53 miliardi di euro nel mese. Secondo l’elaborazione dell’Ufficio studi dell’Associazione, i nuovi afflussi confluiti nei fondi aperti nel mese di luglio sono stati pari a +1,66 miliardi di euro. Nel dettaglio, gli obbligazionari hanno attratto +1,98 miliardi di euro, dato che porta la raccolta da inizio anno a +14,49 miliardi di euro per la categoria. Azionari e bilanciati hanno invece registrato deflussi rispettivamente per 657 e 315 milioni di euro. Infine, le gestioni di portafoglio a luglio hanno raccolto 3,63 miliardi di euro, di cui 1 miliardi di euro è confluito nelle gestioni retail e 2,62 miliardi di euro in quelle istituzionali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA