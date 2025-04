Assolombarda celebra 80 anni, in un volume cultura del fare

agenzia

I saperi di un territorio che esprime il 13% del Pil nazionale

MILANO, 14 APR – Raccontare le peculiarità, i saperi e le competenze di un territorio che esprime il 13% del Pil nazionale. E’ questo uno degli obiettivi del volume ‘Insieme – Assolombarda. La nostra storia’, edito da Marsilio Arte e curato da Fondazione Assolombarda. Il libro, presentato al Teatro Studio Melato a Milano, rientra nell’ambito delle iniziative per gli 80 anni di Assolombarda. “Attraverso il libro ‘Insieme – Assolombarda. La nostra storia’ abbiamo raccontato il contributo tangibile delle nostre imprese che, da sempre, producono ricchezza, alimentano i sistemi di welfare, generano inclusione e coesione sociale, presidiano i processi di innovazione, competitività, sostenibilità e internazionalizzazione”, afferma il presidente di Assolombarda Alessandro Spada. “È la passione – aggiunge – e la tenacia delle donne e degli uomini che le fondano e le guidano a rendere vivo, ancora oggi, a distanza di 80 anni, una parte essenziale del patrimonio culturale e sociale di questo Paese. Il merito è della loro vocazione a fare impresa sempre e comunque, concorrendo allo sviluppo del territorio nonostante innumerevoli difficoltà e vincoli esterni, dai dazi al caro energia fino alle diverse complessità che il mondo produttivo si trova ad affrontare, in particolare, negli ultimi anni”. Assolombarda fu costituita il 25 giugno 1945 presso il notaio Augusto Bernasconi De Luca, nella sala delle adunanze in via Mercanti al numero 3, a Milano. È qui che prende forma la storia dell’organizzazione illustrata dal volume. “La storia di Assolombarda”, afferma il Direttore Generale di Assolombarda, Alessandro Scarabelli, nella nota che apre il volume, “è un racconto di visione, impegno e trasformazione”. Il volume racconta il territorio rappresentato da Assolombarda, che “trova in Milano il suo centro nevralgico”, ricorda il Presidente di Fondazione Assolombarda e di Museimpresa, Antonio Calabrò.

