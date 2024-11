Assorup, correttivo contratti va modificato in Commissione

agenzia

Presidente associazione a UniTs. Rup sia al centro dei contratti

TRIESTE, 07 NOV – “La figura del rup (responsabile unico progetto) sta cambiando perché oggi si richiede maggiore responsabilità con la nuova definizione di responsabile del progetto e non più del procedimento. È una sfida assumere questa responsabilità, ma è una sfida anche da parte dello Stato, di garantire maggiore competenza attraverso la formazione e un adeguato riconoscimento del lavoro svolto. Ecco perché per Assorup il correttivo sui contratti va ulteriormente modificato in sede di commissione, mettendo il rup al centro del ciclo di vita dei contratti stessi. Lo ha detto oggi Daniele Ricciardi, presidente nazionale Assorup. “Serve ai cittadini per avere servizi e infrastrutture migliori”, ha aggiunto Ricciardi, che presiede l’associazione nazionale Responsabili unici del progetto, a margine della conferenza regionale del sodalizio, all’università di Trieste. Quanto al Pnrr, rispondendo alle domande dei giornalisti, Ricciardi ha spiegato che “Assorup ritiene che il Pnrr abbia trovato un’attuazione grazie a un impegno quotidiano dei rup, che hanno portato alla conclusione delle gare d’appalto e quindi agli affidamenti. Restano due perplessità, l’esecuzione degli interventi, se verranno rispettati i tempi. E l’altro problema è cosa succederà dopo. Chi si occuperà di mantenere e gestire gli interventi realizzati. È una riflessione che va portata ai tavoli del Governo”, ha concluso.

