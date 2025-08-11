Assoutenti, è stangata alimentari da 6,4 miliardi di euro

agenzia

Solo per mangiare aggravio spesa da +356 euro annui a famiglia

ROMA, 11 AGO – “Gli italiani devono affrontare una stangata alimentare che, a parità di consumi, vale 6,4 miliardi di euro annui in termini di maggiore spesa per l’acquisto di cibi e bevande”. Lo calcola Assoutenti dopo i dati sull’inflazione diffusi oggi dall’Istat. “A luglio i listini di prodotti alimentari e bevande analcoliche crescono del +3,9% su anno, con punte del +5,1% per gli alimentari non lavorati – spiega il presidente Gabriele Melluso – In termini di spesa, ciò equivale ad un aggravio da +356 euro annui per una famiglia con due figli, mentre se si considera la generalità dei consumatori, la stangata alimentare complessiva raggiunge in Italia i 6,4 miliardi di euro su base annua”. “Tutti i prodotti alimentari di più largo consumo stanno registrando sensibili rincari: basti pensare che i prezzi della frutta fresca salgono a luglio del +8,8% su anno, pomodori +12,3%, latticini +7%, burro +16,9%, uova +7,2%, cioccolato +13,2%, caffè +23,4% – prosegue Melluso – Una situazione che preoccupa perché si tratta di beni primari, i cui aumenti incidono sulla capacità di spesa delle famiglie erodendo i redditi e cambiando profondamente le abitudini alimentari degli italiani. Un trend che si sta aggravando di mese in mese, e che dovrà portare il governo a studiare misure ad hoc dopo l’estate, quando le famiglie saranno costrette ad affrontare i costi legati al rientro dalle vacanze, a partire da quelli per la scuola”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA