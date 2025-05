Asvis, ‘è urgente un Piano di accelerazione trasformativo’

agenzia

'Portare le rinnovabili nel settore elettrico al 100% al 2035'

ROMA, 07 MAG – E’ “necessario e urgente” per l’Italia elaborare un Piano di Accelerazione Trasformativo che si regga su cinque pilastri: “Benessere e capacità umane; economie sostenibili e socialmente eque; sistemi alimentari sostenibili e alimentazione sana; decarbonizzazione dell’energia e accesso universale a essa; sviluppo urbano e periurbano, protezione dei beni comuni ambientali”. E’ l’appello dell’Asvis contenuto nel “Rapporto di Primavera 2025” dove si ricorda anche come il Piano sia già stato promesso dal nostro Paese in sede Onu nel 2023. Sul primo punto, e in particolare nel campo della salute, per l’Asvis è prioritario ottimizzare le risorse e l’organizzazione dei servizi sanitari. Per portare il sistema educativo all’altezza delle sfide attuali, e di quelle future, occorre “migliorare gli apprendimenti; rafforzare il contrasto alla dispersione e l’inclusione; potenziare i servizi all’infanzia; investire sull’istruzione e la formazione di qualità a tutte le età; attrarre all’insegnamento i giovani laureati”. Secondo l’Asvis inoltre per accelerare il processo di decarbonizzazione “il Pniec varato dal governo nel 2024 andrebbe rivisto, alzando il suo livello d’ambizione, con tre azioni prioritarie: adottare una legge nazionale sul clima; portare le rinnovabili nel settore elettrico al 100% al 2035; adottare misure per una transizione ‘giusta’ ed eliminare la povertà energetica”. Focus poi anche sulla governance del Piano di accelerazione. Asvis indica di affidarlo alla Presidenza del Consiglio; introdurre la Valutazione d’impatto generazionale delle leggi nazionali; produrre regolarmente rapporti di previsione strategica; rafforzare i processi di valutazione ex-ante delle politiche; creare un istituto di studi sul futuro, per disegnare politiche pubbliche capaci di salvaguardare il benessere collettivo e tutelare le prossime generazioni.

