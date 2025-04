Atm si rafforza all’estero, vince contratto a Parigi

agenzia

Il gruppo gestirà 18 linee di autobus della capitale francese

MILANO, 10 APR – Atm apre un nuovo capitolo nel panorama internazionale del trasporto pubblico con un importante incarico in Francia: il gruppo si è aggiudicato la gestione di 18 linee di autobus della Croix du Sud, nella zona sud-ovest di Parigi. È la prima volta che un operatore estero vince un contratto per il trasporto locale nella capitale francese. Il contratto è della durata 5 anni. L’avvio delle operazioni è previsto per marzo 2026. ” L’esperienza maturata in Italia e all’estero ci consente di affrontare questo incarico con la responsabilità, la serietà e la competenza che da sempre caratterizzano le nostre attività”, sottolinea Gioia Ghezzi, presidente di Atm.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA