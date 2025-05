Aumentano i reclami ad assicurazioni, +5,6% nel 2024

agenzia

Ivass, salgono soprattutto i danni da eventi climatici estremi

ROMA, 27 MAG – Nel 2024 le imprese di assicurazione italiane ed estere che operano in Italia hanno ricevuto dai consumatori 113.537 reclami, con un incremento del 5,6% rispetto al 2023. I reclami sono cresciuti del 5,8% per le imprese italiane e del 4,3% per quelle estere. Lo rende noto l’Ivass. Ad aumentare sono stati in particolare i reclami del comparto “altri rami danni” a seguito dei sinistri causati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2023, la cui concentrazione in un ristretto arco temporale, ha avuto impatti sui processi liquidativi. Il 45% dei reclami ha riguardato la RC auto, il 41% gli altri rami danni e il 14% i rami vita. Quanto all’esito, il 31,8% dei reclami è stato accolto, poco più dell’8% si è concluso con una transazione e il 60% è stato respinto. Il tempo medio di risposta è stato di 22 giorni, al di sotto della soglia normativamente prevista di 45 giorni.

