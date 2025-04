Aumentano scommesse su 5 tagli della Fed entro l’anno

agenzia

Traders vedono tassi a fine anno tra 3% e 3,25%

ROMA, 07 APR – Aumentano le scommesse degli investitori sui tagli dei tassi della Fed e, di fronte al tracollo dei mercati e ai timori di recessione negli Stati Uniti legata ai dazi, i traders guardano sempre di più a mosse drastiche, con addirittura 5 riduzioni entro la fine dell’anno. I mercati dei derivati, riporta il Wall Street Journal, ;;ora implicano una probabilità superiore al 50% che la Fed tagli i tassi alla prossima riunione del 6-7 maggio, il 14% in più rispetto ad una settimana fa. Il livello dei prezzi suggerisce come probabile che la banca centrale americana riduca il tasso chiave in un intervallo dal 3% al 3,25% – o anche inferiore – entro la fine dell’anno, il che implica almeno cinque riduzioni di un quarto di punto, secondo i dati del Cme Group. Una settimana fa, i mercati avevano scontato tre tagli di un quarto di punto, ma cominciava a diffondersi l’aspettativa per quattro.

