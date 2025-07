Aurora cede la partecipazione in Exacer a ceo e manager società

agenzia

Quota acquisita in 2021, da allora balzo dei ricavi

ROMA, 28 LUG – Aurora Growth Capital Sicav Raif ha perfezionato la cessione della partecipazione detenuta in Exacer a Massimiliano Secchi, azionista di riferimento e Ceo della società, e ad altri managers di Exacer. Lo si legge in una nota secondo cui Aurora ha investito in Exacer – insieme ai propri fondi di co-investimento – nell’ottobre 2021 “per supportare il managemenet team nell’esecuzione di un importante piano di crescita, che ha consentito ad Exacer di evolvere da piccolo player locale a uno dei principali player indipendenti a livello internazionale nello sviluppo e produzione di supporti per catalizzatori, una nicchia di mercato ad alto valore aggiunto all’interno del segmento degli specialty chemicals”. Exacer – con sede a Sassuolo (Mo), rivendica Aurora, “è oggi partner strategico dei principalii gruppi internazionali della chimica”. “In meno di quattro anni dall’investimento, nonostante il complesso contesto macro-economico, Exacer ha completato con successo un importante percorso di crescita supportato anche da rilevanti investimenti finalizzati all’ampliamento ed efficientamento della capacità produttiva. La società ha così raggiunto un fatturato 2024 (di cui oltre il 95% destinato ai mercati interazionali) di circa 17 milioni di euro, generando una crescita annua media 2020 – 2024 dei ricavi di circa il 21% e raddoppiando l’Ebitda nello stesso periodo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA