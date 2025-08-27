Australia, il console Nicolaci incontra l’imprenditore Ross Pelligra patron del Catania Calcio

diplomazia

Focus per rafforzare le sinergie tra Italia e Australia dal calcio all'industria dalla Sicilia a Perth

Il console d’Italia a Perth, Federico Nicolaci, ha incontrato l’imprenditore italo-australiano Ross Pelligra, presidente di Pelligra Holding Italia e proprietario del Catania calcio. L’imprenditore australiano è presidente del Pelligra Group Pty Ltd, un colosso australiano leader mondiale nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica. Il gruppo infatti estende i propri insediamenti dalla Cina all’India, passando anche per le Filippine. Al centro dell’incontro la riqualificazione dell’ex stabilimento Fiat/Blutec di Termini Imerese con un investimento di 8,5 miliardi di euro e la creazione di un polo manufatturiero e logistico e il reinserimento di 350 lavoratori. Nell’incontro si è parlato anche della recente acquisizione del Perth Glory storico club della A league australiana per rafforzare i legami sportivi tra le comunità italo-australiane. Infine sono stati analizzati i progetti di rigenerazione urbana e infrastrutturale promossi dal gruppo Pelligra in Australia, Italia e in altri Paesi con una visione di sviluppo sostenibile e innovativo.