Autostrade Alto Adriatico, non aumenteremo pedaggi nel 2025

agenzia

Neanche per l'inflazione programmata all'1,8%

TRIESTE, 30 DIC – “Con una lettera inviata nei giorni scorsi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Societá Autostrade Alto Adriatico – nonostante abbia previsto di realizzare investimenti per decine di milioni di euro nel 2025 – ha ribadito la volontà di non richiedere, per il prossimo anno, alcun incremento tariffario dei pedaggi sulla propria rete di competenza, neanche per la componente riguardante l’inflazione programmata, pari all’1,8%”. Lo ha reso noto la concessionaria in un comunicato. “Si tratta di una posizione – sottolinea il presidente di Autostrade Alto Adriatico, Marco Monaco – già assunta in sede di proposta di aggiornamento del Piano economico finanziario approvato dal Consiglio di amministrazione della società a fine luglio e che consente di favorire imprese, lavoratori e famiglie”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA