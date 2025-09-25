Axa e Una Nessuna Centomila insieme contro violenza genere

agenzia

Presentato progetto 'Tok Tok, chi è?' rivolto agli studenti medi

NAPOLI, 25 SET – Promuovere la cultura dell’ascolto, del rispetto e della prevenzione della violenza di genere. E’ l’intento del progetto ‘Tok Tok, chi è’, nuova fase dell’impegno congiunto tra Axa Italia e Fondazione Una Nessuna Centomila. La presentazione oggi a Napoli nel giorno del concerto Una Nessuna Centomila, di cui Axa è main partner, che si terrà a piazza Plebiscito. Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e punta al cuore della fascia preadolescente, fase delicata della crescita e spesso invisibile, per aprire spazi di parola e confronto su temi come corpo, emozioni, relazioni, identità e socialità. A illustrarne le linee guida e le finalità sono state la ceo di Axa Italia, Chiara Soldano, la presidente della Fondazione Una Nessuna Centomila Giulia Minoli, le vicepresidenti Celeste Costantino e Lella Palladino, il direttore clienti e comunicazione esterna Axa Italia, Letizia D’Abbondanza, la presidente Onoraria della Fondazione, Fiorella Mannoia. Con loro i rappresentanti delle istituzioni locali, cui si è aggiunta la testimonianza dello street artist Greg Goya.

