Balneari, in caso di gara per le spiagge previsti indennizzi ai gestori uscenti dai subentranti

Direttiva Bolkestein

La misura è contenuta in un un emendamento di Fdi alla proposta di legge all’esame della commissione Finanze della Camera

§Non si placano le tensioni fra gran parte del mondo degli imprenditori balneari e il governo. Con la stagione estiva alle porte, il disappunto nel settore è aumentato alla luce della convocazione della prossima riunione del tavolo tecnico per il 12 giugno, quindi dopo le Europee, e in formato ristretto, con i tecnici dei ministeri e i rappresentanti delle regioni, ma senza quelli della categoria. Lo scopo è la «definizione dei lavori all’esito dell’interlocuzione con la Commissione europea», che al momento, però, ancora non ha portato a risultati. L’esecutivo cerca una soluzione per evitare che la procedura di infrazione, per violazione della direttiva Bolkestein, arrivi davanti alla Corte di giustizia europea, ma non ci sarebbe piena sintonia tra gli alleati su come agire.

Nel frattempo però emerge dai lavori parlamentare un rimedio almeno parziale sugli indennizzi con un emendamento alla proposta di legge all’esame della commissione Finanze della Camera per abrogare l’articolo 49 del codice della navigazione, previsione normativa del 1942 da tempo contestata dagli operatori. Secondo questa norma, le opere fisse costruite su una zona demaniale restano acquisite dallo Stato senza indennizzo alla scadenza della concessione.

L’idea è quella di risarcire i gestori uscenti di stabilimenti balneari con degli indennizzi a carico del concessionario subentrante, in caso di messa a gara delle spiagge. a prevederlo è un emendamento, a firma del deputato di Fdi Riccardo Zucconi, presentato a una proposta di legge dello stesso parlamentare per la modifica dell’articolo 49 del codice della navigazione, in discussione in Commissione Finanze.

Nell’emendamento Zucconi si legge: «Al fine di garantire il rispetto delle norme e dei principi eurounitari e costituzionali di certezza del diritto, di legittimo affidamento, di tutela dell’investimento e di contrasto a forme dirette ed indirette di indebito arricchimento ai sensi dell’articolo 2041 c.c., laddove le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive siano riassegnate tramite procedure selettive, è riconosciuto al concessionario uscente, sia che operi in forma di ditta individuale che societaria, un indennizzo a carico del concessionario subentrante in misura corrispondente al valore aziendale dell’impresa insistente sull’area oggetto della concessione calcolato secondo i principi, le metodologie e le procedure di stima di cui alla norma UNI 11729:2018 “Linee guida per la stima del valore delle imprese concessionarie demaniali marittime, lacuali e fluviali a uso turistico ricreativo (imprese balneari)”».