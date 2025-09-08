Balocco vara nuova governance, Diletta amministratore delegato

agenzia

Ruggero Costamagna presidente, a Marco la strategia finanziaria

TORINO, 08 SET – Balocco vara la nuova governance. L’azienda ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione composto da Ruggero Costamagna presidente, Diletta Balocco amministratore delegato, Marco Costamagna responsabile della strategia finanziaria, Assunta Pinto e Gianfranco Bessone consiglieri di amministrazione. “La nuova governance – spiega la Balocco – continuerà a guidare lo sviluppo dell’azienda nel solco della continuità. Proseguirà quindi la focalizzazione sull’innovazione e sulla crescita in Italia e sui mercati internazionali, negli oltre 70 Paesi in cui l’azienda è presente, e la valorizzazione delle specialità dolciarie del Made in Italy, sia per i prodotti continuativi che da ricorrenza”. Diletta Balocco e Marco Costamagna, già membri del consiglio di amministrazione, rappresentano la quarta generazione della famiglia Balocco che detiene il 100% delle quote dell’azienda. Il giro d’affari di Balocco ha raggiunto 257 milioni di euro nel 2024, con una quota di export attualmente pari al 13%. “Sono profondamente grata – commenta Diletta Balocco – al consiglio di amministrazione per la fiducia che ha riposto in me. Dedicherò tutto il mio impegno, con mio cugino Marco al mio fianco e con il supporto costante dei miei familiari, a proseguire la crescita di Balocco secondo i valori e le linee guida che hanno ispirato tutte le generazioni della nostra famiglia, e che hanno sempre messo al primo posto la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È per me un onore guidare la squadra di eccezionali professionisti che contribuisce ogni giorno al successo di Balocco, e voglio ringraziarli di cuore per la loro straordinaria dedizione”.

