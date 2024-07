Banca Agricola Popolare di Ragusa, nel primo trimestre utile di 20,1 milioni

economia

l Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa ha approvato la situazione contabile consolidata relativa al primo semestre 2024

La Banca Agricola Popolare di Ragusa chiude il primo semestre con l’utile netto a 20,1 milioni, in crescita del 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. La banca registra una redditività in crescita, con commissioni nette in aumento a 25,2 milioni.

Il margine di intermediazione si attesta a 98 milioni. Il margine di interesse è stabile a 68 milioni. Le commissioni nette ammontano a 25 milioni (+1,5%). I costi operativi si attestano a 56,9 milioni (+5,2%). Le rettifiche nette di valore su crediti si attestano a 11,8 milioni (-13,5%).

Il patrimonio netto contabile della banca è pari a 513,4 milioni. I crediti complessivi verso la clientela evidenziano una consistenza pari a 3.850 milioni, in riduzione del 3,3%. Il comparto della raccolta diretta da clientela ammonta a 4.282 milioni (+1,1%). La raccolta indiretta ammonta a 1.606 milioni (+7,9%).

«Nel corso dei primi sei mesi del 2024 la banca ha registrato una solida performance, evidenziando una crescita costante e sostenibile nel tempo», afferma il presidente Arturo Schininà. Adesso l’Istituto sta per entrare in una nuova fase, con impatti e prospettive sempre più ampie. «L’assemblea dei soci – prosegue – prevista per il prossimo settembre sancirà l’avvio di una nuova era per Bapr».