Banca Etica, ‘aumento crediti superiore a quello del sistema’

agenzia

In crescita nel semestre anche la raccolta

ROMA, 06 AGO – “I crediti a favore di persone, famiglie, imprese e organizzazioni dell’economia sociale di Banca Etica sono aumentati del +5,3%, a fronte dello 0,3% registrato dal sistema bancario italiano”. E’ quanto sottolinea l’istituto di credito secondo cui si è registrata “una rescita sostenuta anche per la raccolta diretta di risparmio che raggiunge i 2 miliardi e 699 milioni di euro, registrando un tasso percentuale di crescita del +3,5% dall’inizio dell’anno, mentre il sistema bancario italiano nello stesso periodo si è fermato a un +0,2%”. Il collocamento dei fondi comuni di investimento etici della società di gestione del risparmio del Gruppo, Etica sgr, da inizio anno ha raccolto ulteriori 39 milioni di euro (+1,6%) “a dimostrazione del fatto che cresce il numero di persone e organizzazioni che vogliono investire in finanza etica, escludendo settori quali le armi e le fonti fossili dai propri portafogli”. Per il presidente di Banca Etica, Aldo Soldi i risultati “cconfermano la forte richiesta di servizi di finanza etica in Italia e in Spagna in questa fase geopolitica così complessa” che “spinge un numero crescente di persone ad avvicinarsi alla finanza etica per soddisfare i propri bisogni finanziari compiendo allo stesso tempo una scelta di campo a favore di un’economia disarmata e attenta alle persone e all’ambiente” Banca Etica ricorda l’offerta al pubblico di azioni dell’istituto in corso dal 1 agosto in Italia e dal 10 agosto in Spagna che si concluderà il 24 marzo 2026 in entrambi i Paesi. La nuova offerta, come ogni anno, realizza un piano di ampliamento della base sociale e di aumento della dotazione patrimoniale.

