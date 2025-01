Banca Mondiale taglia stime di crescita Eurolandia, alza gli Usa

agenzia

Pil area euro +1,00% quest'anno e +1,2% il prossimo

NEW YORK, 16 GEN – La Banca Mondiale rivede al rialzo le stime di crescita per gli Stati Uniti per il 2025 e il 2026. Il pil americano è previsto salire quest’anno del 2,3% e il prossimo del 2,0%, rispettivamente 0,5 e 0,2 punti percentuali in più rispetto alle precedenti stime. Per Eurolandia la Banca Mondiale rivede al ribasso le sue previsioni al +1,0% quest’anno (meno 0,4 punti percentuali) e al +1,2% nel 2026 (meno 0,1 punti percentuali).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA