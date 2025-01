Banche brillano in Borsa in scia al risiko, Unicredit +1,35%

agenzia

Buon passo di Commerzbank e Mps. Più cauta Bpm alla vigilia cda

MILANO, 20 GEN – Banche in evidenza in Borsa, a dispetto di un indice negativo. A trainare gli istituti di credito il consolidamento nel settore, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali, con Unicredit protagonista. Il gruppo, il cui titolo sale dell’1,35%, secondo Barclays potrebbe rilanciare la sua offerta sul Banco Bpm fino (+0,43%), che domani ha in agenda il cda, fino ad un massimo del 30%. Allo stesso tempo, alla fine del primo anno di integrazione, potrebbe acquisire Commerzbank che a Francoforte guadagna l’1,83% dopo che nel fine settimana il Financial Times ha riportato che starebbe valutando il taglio di alcune migliaia di posti di lavoro nel tentativo di respingere le avances indesiderate della banca guidata da Andrea Orcel. Gli analisti ipotizzano che per finanziare l’operazione in Germania sarebbe “ottimale” un mix di contanti (30%) e azioni. Unicredit poi dovrebbe essere in grado di “preservare i suoi coefficienti patrimoniali al 13% circa e di tornare, dopo il primo anno della seconda operazione, alla sua attuale distribuzione ordinaria (su una base di utili più ampia)”. Quanto al Banco Bpm “c’é valore in tutti gli scenari potenziali, e l’imminente aggiornamento del piano industriale potrebbe essere un catalizzatore positivo”, scrivono gli analisti che stimano un incremento della “guidance sui ricavi non da margini di interesse e sulla distribuzione”. Inoltre Barclays che conferma Intesa Sanpaolo (+0,84%) come titolo preferito, continua a vedere una potenziale fusione tra Bpm e Mps (+1,25%).

