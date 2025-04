Banche in tensione a Piazza Affari, Unicredit cede il 2%

agenzia

Banco Bpm -1,8%, Mediobanca -1,6%, Mps -1,26%, Intesa -1,4%

MILANO, 30 APR – Banche sotto pressione a Piazza Affari con il Ftse Mib che cede lo 0,56% a 37.661 punti. In testa ai cali Unicredit (-2,2%) al centro del risiko con l’ops su Banco Bpm dopo i paletti del Golden Power. Giù anche Piazza Meda (-1,8%) che ha in corso l’assemblea di bilancio e chiede chiarezza al gruppo di Piazza Gae Aulenti. In rosso poi Intesa Sanpaolo (-1,4%) che si tiene fuori dalla partita delle M&A. Giù Mediobanca (-1,4%) destinataria dell’ops di Mps (-0,96%). Piazzetta Cuccia ha lanciato un’offerta su Banca Generali (-0,29%). E le vendite frenano anche Popolare di Sondrio (-1,3%) che ha in agenda l’assemblea di bilancio e il rinnovo di un terzo del cda. L’istituto valtellinese è poi destinatario dell’ops di Bper che lascia sul terreno l’1,35%. Male tra gli altri Mediolanum (-1,88%).

